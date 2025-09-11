רפי ביטון

קולות מן השמים- ירושלים





אמפי בריכת הסולטן ירושלים

מופע חדש בהפקה יחודית





רפי ביטון & קולות מן השמים ירושלים

הפרויקט היחודי מגיע לבריכת הסולטן &אמנים אורחים



שירה, אחדות ותפילה

בשיאו של חודש אלול,

אווירת סליחות ירושלמית

וימי ההכנה לתקופת החגים



הבטיחו השתתפותכם !





הטבות לחברי "ירושלמי"

קדמת במה - מחיר מלא: 255 ש"ח | מחיר ירושלמי: 195 ש"ח

רמה א' - מחיר מלא: 185 ש"ח | מחיר ירושלמי: 125 ש"ח

לקבלת ההטבה יש להרשם להטבות ירושלמי באתר העירייה

ובאתרי הועדים : אשמורת- מגה לאן- מפעל הפיס -

(מלאי הכרטיסים שבהטבות מוגבל)

- למעוניינים, ישנה הקצאה למקומות בהפרדה





ניתן להצטרף לכל תכנית הסופ"ש :

תפילות בבית כנסת הגדול

כולל חבילת אירוח בבתי המלון



פרטים בלינקים כאן בתחתית הדף



- שימו לב, החבילה בבתי המלון

כוללת כניסה למופע ולתפילות