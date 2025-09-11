בריכת הסולטן ירושלים |
י"ח אלול תשפ"ה
11.09.2025 | פתיחת שערים 19:00 | שעת התחלה 20:00
רפי ביטון
קולות מן השמים- ירושלים
אמפי בריכת הסולטן ירושלים
מופע חדש בהפקה יחודית
רפי ביטון & קולות מן השמים ירושלים
הפרויקט היחודי מגיע לבריכת הסולטן &אמנים אורחים
שירה, אחדות ותפילה
בשיאו של חודש אלול,
אווירת סליחות ירושלמית
וימי ההכנה לתקופת החגים
הבטיחו השתתפותכם !
הטבות לחברי "ירושלמי"
קדמת במה - מחיר מלא: 255 ש"ח | מחיר ירושלמי: 195 ש"ח
רמה א' - מחיר מלא: 185 ש"ח | מחיר ירושלמי: 125 ש"ח
לקבלת ההטבה יש להרשם להטבות ירושלמי באתר העירייה
ובאתרי הועדים : אשמורת- מגה לאן- מפעל הפיס -
(מלאי הכרטיסים שבהטבות מוגבל)
- למעוניינים, ישנה הקצאה למקומות בהפרדה
ניתן להצטרף לכל תכנית הסופ"ש :
תפילות בבית כנסת הגדול
כולל חבילת אירוח בבתי המלון
פרטים בלינקים כאן בתחתית הדף
- שימו לב, החבילה בבתי המלון
כוללת כניסה למופע ולתפילות
