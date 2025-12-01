בנייני האומה - אולם אוסשקין |
כ"א כסלו תשפ"ו
11.12.2025 | פתיחת שערים 20:00 | שעת התחלה 21:00
עיריית ירושלים- המחלקה למורשת ישראל
במעמד ובברכת ראש העיר ירושלים, משה ליאון
רפי ביטון& קולות מן השמים- ירושלים.
סופ"ש שירה וגבורה- מופע חדש!
בנייני האומה- אולם אוסישקין
מקומות נגישים זמינים למכירה באולם התחתון.
כמו"כ, לסיוע בנושא ניתן לפנות או לשלוח הודעה ברובריקת המידע הרשומה מטה.
הטבה למחזיקי כרטיס תושב ירושלמי
למעוניינים: גזוטרה שמאל- נשים | גזוזטרה ימין - גברים
> ההרשמה לארועי התפילה בשישי-שבת <
בקישורים כאן בתחתית הדף
x
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01