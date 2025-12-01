בנייני האומה - אולם אוסשקין | כ"א כסלו תשפ"ו 11.12.2025 | פתיחת שערים 20:00 | שעת התחלה 21:00
עיריית ירושלים- המחלקה למורשת ישראל
במעמד ובברכת ראש העיר ירושלים, משה ליאון


רפי ביטון& קולות מן השמים- ירושלים.

סופ"ש שירה וגבורה- מופע חדש!

בנייני האומה- אולם אוסישקין


מקומות נגישים זמינים למכירה באולם התחתון.
כמו"כ, לסיוע בנושא ניתן לפנות או לשלוח הודעה ברובריקת המידע הרשומה מטה.
הטבה למחזיקי כרטיס תושב ירושלמי


למעוניינים: גזוטרה שמאל- נשים | גזוזטרה ימין - גברים


> ההרשמה לארועי התפילה בשישי-שבת <
בקישורים כאן בתחתית הדף
רפי ביטון

*6565 info@tickchak.co.il
