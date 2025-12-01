הפרופיל שלי



עיריית ירושלים- המחלקה למורשת ישראל

במעמד ובברכת ראש העיר ירושלים, משה ליאון





רפי ביטון & קולות מן השמים- ירושלים.



סופ"ש שירה וגבורה- מופע חדש!



בנייני האומה- אולם אוסישקין





מקומות נגישים זמינים למכירה באולם התחתון.

כמו"כ, לסיוע בנושא ניתן לפנות או לשלוח הודעה ברובריקת המידע הרשומה מטה.

הטבה למחזיקי כרטיס תושב ירושלמי





למעוניינים: גזוטרה שמאל- נשים | גזוזטרה ימין - גב רים





> ההרשמה לארועי התפילה בשישי-שבת <

בקישורים כאן בתחתית הדף

